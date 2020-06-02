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Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:41 | Son Güncelleme

Kütahya’da, Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu, törenle açıldı.Hayırsever iş adamı Mustafa Uygun’un katkılarıyla inşa edilen Kütahya İl Müftülüğüne bağlı 150 öğrenci kapasiteli Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı.Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ömer Toraman, kursun inşa edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Eğitime yapılan yatırımlarla geleceğin teminat altına alındığını ifade eden Vali Toraman, “Bu çalışmalarla devletimizi, vatanımızı, milletimizi geleceğinden emin hale getiriyoruz.

Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

Kütahya’da, Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu, törenle açıldı.
Hayırsever iş adamı Mustafa Uygun’un katkılarıyla inşa edilen Kütahya İl Müftülüğüne bağlı 150 öğrenci kapasiteli Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı.
Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ömer Toraman, kursun inşa edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Eğitime yapılan yatırımlarla geleceğin teminat altına alındığını ifade eden Vali Toraman, “Bu çalışmalarla devletimizi, vatanımızı, milletimizi geleceğinden emin hale getiriyoruz. Burada yetişecek olan çocuklarımızın özellikle dinimizin, medeniyetimizin, kültürümüzün temellerini öğrenerek yetişeceğini hesaba katarsak güzel bir gelecek olacağına ilişkin ümidimiz artıyor” dedi.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da birer konuşma yaparak kursun açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Vali Toraman, Mustafa Uygun’a teşekkür plaketi takdim etti. Tören kurdele kesimi ve kursun gezilmesiyle birlikte sona erdi.

Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

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