Nicolas Anelka Fenerbahçe'ye gelmek istiyor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, kişisel Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Anelka paylaşımında başkan Ali Koç'a zaman verilmesi gerektiğini söylerken Fenerbahçe'de antrenör olarak görev almayı çok istediğini söyledi.

ANELKA'NIN PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

"Sevgili arkadaşlarım... Taraftarlarımızın ve Fenerbahçe camiasının Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğine inanıyorum. Başkan olmak kolau değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor ve fakat bir takımın yeniden inşaa etmek zaman alan bir şeydir... Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum. Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey.. İNŞALLAH, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle.."