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Nicole Kidman'ın 10 çocuk pişmanlığı

22.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuk annesi Nicole Kidman, "Keşke daha fazla çocuğum olsaydı fakat bana böyle bir şans verilmedi" açıklamasıyla gündeme geldi.

Nicole Kidman'ın 10 çocuk pişmanlığı

Ünlü oyuncu Nicole Kidman daha fazla çocuk yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirtti. Marie Claire Avustralya dergisinin 25. yıl sayısının kapağına konuk olan Kidman kariyerine ve çocuklara duyduğu sevgiye dair açıklamalarda bulundu.

Independent'in People'dan aktardığı habere göre 54 yaşındaki ünlü aktris şu ifadeleri kullandı: "Keşke daha fazla çocuğum olsaydı fakat bana böyle bir şans verilmedi."

Eski eşi Tom Cruise'la Isabella ve Connor isimlerinde iki evlatlık çocuğu bulunan Kidman'ın halihazırda evli olduğu Keith Urban'dan da Sunday Rose ve Raith Margaret isimli çocuğu var.

Kidman ayrıca şu ifadeleri ekledi:

"Sevgimi 10 çocuğa verebilirdim. Ama sorun değil çünkü diğer çocuklara annelik yapıyorum. 6 yeğenim var ve 12 yaşında bir çocuğun vaftiz annesiyim. Anneliği seviyorum, çocukları seviyorum. İlginç, eğlenceli ve filtresizler. Sonrasında onların büyüdüğünü görürsünüz ve kendi yollarına gönderirsiniz."

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Nicole Kidman Tom Cruise
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