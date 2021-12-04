MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nicole Kidman ve Javier Bardem galada el ele!

Nicole Kidman ve Javier Bardem galada el ele!

04.12.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Being the Ricardos filminde başrolleri paylaşan Nicole Kidman ve Javier Bardem, filmin New York’taki galasında el ele poz verdi.

Nicole Kidman ve Javier Bardem galada el ele!

Nicole Kidman ve Javier Bardem başrolleri paylaştıkları Being the Ricardos filminin galasında bir araya geldi.

SPL5278198_046

54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman ile 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Bardem, kırmızı halıda el ele poz verdi.

SPL5278198_045
Oscar’lı oyuncu Kidman ve Hollywood’un sevilen aktörü Bardem, New York’taki Jazz at Lincoln Center’da düzenlenen galada, yeni filmlerini tanıttı.

SPL5278198_044
Galaya filmin kadrosundaki JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat ve Jake Lacy ile filmin senaristi ve yönetmeni Aaron Sorkin de katıldı.

SPL5278198_043
Being the Ricardos, ABD’de 10 Aralık’ta sınırlı sayıda salonda vizyona girdikten sonra, 21 Aralık’ta Amazon Prime’da yayınlanacak.

SPL5278198_033

SPL5278198_035


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe olduKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Herkes ters köşe oldu
Kökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettilerKökenleri Güney Amerika! Edirne'deki nehirleri istila ettiler
Damga vuran soru! Herkes ters köşe olduDamga vuran soru! Herkes ters köşe oldu
Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu vasiyetini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.