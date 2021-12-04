Nicole Kidman ve Javier Bardem galada el ele!

Nicole Kidman ve Javier Bardem başrolleri paylaştıkları Being the Ricardos filminin galasında bir araya geldi.
54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman ile 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Bardem, kırmızı halıda el ele poz verdi.
Oscar’lı oyuncu Kidman ve Hollywood’un sevilen aktörü Bardem, New York’taki Jazz at Lincoln Center’da düzenlenen galada, yeni filmlerini tanıttı.
Galaya filmin kadrosundaki JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat ve Jake Lacy ile filmin senaristi ve yönetmeni Aaron Sorkin de katıldı.
Being the Ricardos, ABD’de 10 Aralık’ta sınırlı sayıda salonda vizyona girdikten sonra, 21 Aralık’ta Amazon Prime’da yayınlanacak.
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