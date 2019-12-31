Nicole Kidman ve Keith Urban'dan romantik veda

Ünlü oyuncu Nicole Kidman (52) ve country şarkıcısı eşi Keith Urban (52), Noel tatilini Sidney’de geçirdi.

ABD’de yaşayan Avustralyalı çift Neol’i aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Yeni yıla ABD’nin Nashville şehrinde girecek olan çift, yolculuk öncesi fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Keith Urban, paylaşımında, “Sidney, hayatımızın en iyi Noel’ini geçirdik. Gösteriler çok eğlenceliydi. Her şey için teşekkürler” mesajını yazdı.

Çift şimdi ABD’ye döndü. Urban, bu akşam Nashville’de sahneye çıkacak.

