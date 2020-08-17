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Niğde Ata Sanayi ve Yeni Sanayi’yi birbirine bağlayan alt geçide başlandı

NİĞDE HABERLERİ  | 17.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, seçimde söz verdiği projeleri tek tek yerine getiriyor.Başkan Özdemir DİTAŞ Kavşağı, Özel İdaresi Katlı Kavşak ve Devlet Bahçeli üst geçidi projesinden sonra Ata Sanayi Sitesine söz verdiği alt geçidi projesini hayata geçiriyor.Yeni sanayi ve Ata sanayi sitesini bir birine bağlayacak olan alt geçidi çalışmalarını inceleyen Başkan Özdemir, alt geçidin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.“seçimden önce ne söylediysek ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz” diyen Başkan Özdemir: “Ata Sanayi ve Yeni Sanayi’yi birbirine bağlayan alt geçidimizin çalışmalarına başlandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, seçimde söz verdiği projeleri tek tek yerine getiriyor.
Başkan Özdemir DİTAŞ Kavşağı, Özel İdaresi Katlı Kavşak ve Devlet Bahçeli üst geçidi projesinden sonra Ata Sanayi Sitesine söz verdiği alt geçidi projesini hayata geçiriyor.
Yeni sanayi ve Ata sanayi sitesini bir birine bağlayacak olan alt geçidi çalışmalarını inceleyen Başkan Özdemir, alt geçidin kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.
“seçimden önce ne söylediysek ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz” diyen Başkan Özdemir: “Ata Sanayi ve Yeni Sanayi’yi birbirine bağlayan alt geçidimizin çalışmalarına başlandı. Allah’a şükürler olsun seçimden önce ne söylediysek ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Pandemi sürecine rağmen başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize, karayollarımıza, Ulaştırma Bakanlığı’na özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Pandemi sürecini bahane etmeden bütün yatırımlar hiçbir şekilde hız kesmeden bütün hızıyla devam ediyor” dedi
Yeni Sanayi Sitesine 600 tane daha işyeri yapılacağını belirten Özdemir: “Niğde’nin geleceği açısından çok önemli olan otobanın kenarında yeni yaptığımız Yeni Sanayi Sitesi ve 600 yeni işyeri daha yapılacak. Niğde’nin sanayisini birbirine bağlayacak olan ana geçit güzergahının bu alt geçidinin de çalışmaları iki gün öncesinden itibaren başladı. İnşallah 1 ay içerisinde alt geçidimizi tamamlamış olacağız. Özellikle Mobilyacılar Kooperatifi, Gıda Toptancıları, Kamyon Garajı olmak üzere Yeni Sanayi Sitemizle Ata Sanayi Sitemizi birbirine bağlamış olacağız” diye konuştu.
Niğde- Kayseri arasında sıcak asfalt çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğinin ifade eden Başkan Özdemir: “ Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere ulaştırma bakanımıza, karayollarımıza, milletvekillerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek ve inşallah Niğde’mize söz verdiğimizin daha fazlasını yerine getirmiş olacağız” dedi.

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