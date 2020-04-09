YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediye Başkan Özdemir’den Polis Haftası Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkan Özdemir’den Polis Haftası Kutlama Mesajı

NİĞDE HABERLERİ  | 09.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurumuzdur.

Niğde Belediye Başkan Özdemir’den Polis Haftası Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Polisimiz toplumun güvenliği ve huzuru adına vazgeçilmez bir unsurumuzdur. Bizde Niğde Belediyesi olarak, tüm toplumun olduğu gibi Polis Teşkilatının yanında olmaya gururla devam edeceğiz. Polisimiz; türlü feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görev yapan, Devletin bekası, Milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyen; huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizi ve Demokrasiyi koruyarak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacıyla kutsal bir görevi zor şartlarda yerine getirmektedirler“ dedi. Özdemir, Türk Polis Teşkilatı’nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, korona virüs salgını sürecinde yenilerini de eklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti;
"Polisimiz tüm görevlerinin yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret göstermektedir. Yine her biri, şehirlerin kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri titiz ve gayretli çalışmalar nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Niğde Emniyet Müdürü ve Personeli olmak üzere tüm Polis Teşkilatının 175. Yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, aynı zamanda da Devletimiz ve Milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anar, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımı belirtir, emekli ve gazilerimizi minnetle anıp halen görevde olan teşkilat mensuplarına görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar dilerim.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
İngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haberİngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haber

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Niğde Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:48
İkindi
16:26
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Niğde Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Selçuk Eczanesi
Merkez
Turgay Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Mircalı Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Niğde’de tıbbi malzeme stokçusuna baskın

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Başbakan Erdoğan’dan Niğde Belediyespor’a Mesaj

Başbakan Erdoğan’dan Niğde Belediyespor’a Mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.