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Niğde Belediye Başkanı Başkan Özdemir’in Jandarma’nın 181. Yılı Mesajı

NİĞDE HABERLERİ  | 14.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.

Niğde Belediye Başkanı Başkan Özdemir’in Jandarma’nın 181. Yılı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Özdemir yayımladığı mesajında "Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat hizmet veren, vatandaşın canını, malını ve namusunu koruma uğruna seve seve canını veren Jandarma Teşkilatımız, 3 bin metre yükseklikteki dağlardan güney sahillerimizdeki plajlarımıza kadar her yerde devriye atan, terörle mücadeleden uyuşturucu kaçakçısına, göçmen kaçakçılığından tarihi eser kaçakçılığına, trafikten asayişe kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğiyle ilgili her noktada görev yapan Jandarmamız geçmişten getirdiği birikimden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ve milletimizin dualarından aldığı güç ve ilhamla yoluna devam etmektedir. Kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletimizin güven ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevleri başında şehit olanları rahmetle; gazi ve emeklileri minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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