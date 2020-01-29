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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gönül Kapılarını Çalıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 29.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, seçimden seçime değil her daim birlikteyiz diyerek hemşerilerinin gönül kapılarını çalıyor.Esnafın ve vatandaşların yanında olma gayretleri ile hane ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir eşi Duygu Özdemir ile birlikte, ev ev, kapı kapı dolaşıyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gönül Kapılarını Çalıyor

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, seçimden seçime değil her daim birlikteyiz diyerek hemşerilerinin gönül kapılarını çalıyor.
Esnafın ve vatandaşların yanında olma gayretleri ile hane ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir eşi Duygu Özdemir ile birlikte, ev ev, kapı kapı dolaşıyor. Hemşerilerinin gönül kapılarını çalan Başkan Özdemir, gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle hane sakinlerinin de istek ve dileklerini dinliyor.
Ziyaretleriyle ilgili Başkan Emrah Özdemir: “Dostlarımızla güzel bir sohbeti paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Hemşerilerimizin seçimden seçime değil her daim yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Gönül gönüle olunca vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve enerji ile geceyi gündüzümüze katıyor ve problemleri çözüyoruz. Günün her saati gönül kapılarını, bize tebessümle açan hemşehrilerimize kocaman bir gönül borcum olduğunu biliyorum. Daha yürüyecek nice yollarımız var ve bu yolda birlikte hareketle vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gönül Kapılarını Çalıyor

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