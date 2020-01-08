YURTHABER
  4. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti

NİĞDE HABERLERİ  | 08.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği ve Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.Engelli Dostu bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde yol ve kaldırımlarda engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmak adına önemli hizmetler gerçekleştiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir görme engellileri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret ederek daima yanlarında olacaklarını belirtti.Engelli dostu bir Niğde oluşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyarette; “Her birey bir engelli adayıdır.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Görme Engellileri Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’ münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği ve Görme Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Engelli Dostu bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde yol ve kaldırımlarda engellilerin günlük hayatını kolaylaştırmak adına önemli hizmetler gerçekleştiren Belediye Başkanı Emrah Özdemir görme engellileri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle ziyaret ederek daima yanlarında olacaklarını belirtti.
Engelli dostu bir Niğde oluşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ziyarette; “Her birey bir engelli adayıdır. Hayatımızı devam ettirirken bunun bilincinde olarak hareket etmeliyiz ve çevremizdeki engelli vatandaşlara daha duyarlı yaklaşmalıyız. Belediye olarak bu bilinçle hareket ediyor engelli vatandaşlarımız için üzerimize düşeni yapıyoruz. İlimizde gerçekleştirdiğimiz engelli parkları ve kabartmalı kaldırım taşları yapımı ile de onların sosyalleşmeleri adına ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve daha çok toplum içerisinde vakit geçirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediye olarak yapmamız gereken üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.
Dernek ziyaretlerinde Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Niğde İl Genel Meclis yılın ilk toplantısını yaptıNiğde İl Genel Meclis yılın ilk toplantısını yaptı
HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu olduHAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tokat’ta çatı yangını

Tokat’ta çatı yangını

Niğde Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:53
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Niğde Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Özer Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Erat Eczanesi
Bor
Uysal Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niğde’de 478 kişi, ad ya da soyadını değiştirdi

Niğde’de 478 kişi, ad ya da soyadını değiştirdi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: ‘yılbaşı Gecesi 500 Polis Ve Asker Tedbir Alacak’

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: ‘yılbaşı Gecesi 500 Polis Ve Asker Tedbir Alacak’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.