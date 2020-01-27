Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Hal Kompleksindeki Esnaflarla Buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Hal Kompleksini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.

Hal Kompleksini sabahın erken saatlerinde ziyaret ederek esnaflarla sohbet eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir hayırlı işler temennisinde bulunarak talep ve beklentileri dinledi.

Toplumun her kesimine ulaşmanın gayreti ile gerçekleştirdiği ziyaretleriyle hemşehrileri ile hemhal olan ve talepleri dinleyen Başkan Emrah Özdemir, Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksinde verilen belediye hizmetlerini de kontrol ederek esnaflara hayırlı alışverişler diledi.

Hedeflerinin, her kesime ulaşarak fikir ve beklentileri dinleyip ortak akılla Niğde’ye hizmet üretmek olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir’e ziyaretlerinden dolayı Hal Kompleksinde hizmet veren esnaflar teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.



