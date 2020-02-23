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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir THY Genel Müdürü Bilal Ekşi İle görüştü

NİĞDE HABERLERİ  | 23.02.2020 12:49 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ankara’da bir araya geldi.Finans Derneği tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen "Finans Derneği-İş Dünyası Buluşmaları" nın bu ayki konuğu Bilal Ekşi ile birlikte Emrah Özdemir oldu.İş dünyasından, bürokrasiden ve akademik camiadan çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte THY Genel Müdürü ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir birer konuşma yaptı.Bilal Ekşi konuşmasında THY’nin çok önemli bir Dünya markası olduğunu vurgulayarak 128 ülkeye doğrudan uçarak Dünya’da en çok noktaya uçan havayolu şirketi olduklarını belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir THY Genel Müdürü Bilal Ekşi İle görüştü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ankara’da bir araya geldi.
Finans Derneği tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen "Finans Derneği-İş Dünyası Buluşmaları" nın bu ayki konuğu Bilal Ekşi ile birlikte Emrah Özdemir oldu.
İş dünyasından, bürokrasiden ve akademik camiadan çok sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte THY Genel Müdürü ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir birer konuşma yaptı.
Bilal Ekşi konuşmasında THY’nin çok önemli bir Dünya markası olduğunu vurgulayarak 128 ülkeye doğrudan uçarak Dünya’da en çok noktaya uçan havayolu şirketi olduklarını belirtti. Şirketin bugünkü durumu ve 2023 vizyonu hakkında bilgiler vererek 200 adet yeni uçak siparişi verildiği bilgisini de paylaştı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Niğde’nin 2023 vizyonu hakkında bilgiler verip, iş insanlarını Niğde’de yatırım yapmaya davet etti. Niğde’nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini de detaylı olarak tanıtan Özdemir, Finans Derneği’nin etkinliklerinden birisinin de ilimizde düzenlenmesi için dernek üyelerini ilimize davet etti.
Niğde’nin markalaşma yolunda önemli adımlar attığını ve bu konunun takipçisi olacağını ifade eden Özdemir "Niğde’yi müzeler ve festivaller kenti yapacağız. Niğde’ye turist, öğrenci ve yatırımcı akışını hızlandıracağız” dedi.
Genel Müdürü Bilal Ekşi’den Niğde’den Kayseri Havalimanına servis konması konusunda destek isteyen Başkan Özdemir, ayrıca THY’nin Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde basılan ve yaklaşık 80 milyon yerli ve yabancı okuyucuya ulaşan Skylife Dergisi’nde Niğde’mize yer verilmesini talep etti. Genel Müdür Bilal Ekşi de konu ile ilgili olarak yetkililere gereken talimatları vereceğini belirterek "Başkanımızı kırmayacağız ve dergimizde Niğde’ye yer vereceğiz" dedi.
Etkinlik Niğde Tanıtım Videosunun katılımcılar tarafından izlenmesi ve plaket töreni ile son buldu.

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