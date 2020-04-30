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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Kutlaması

NİĞDE HABERLERİ  | 30.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.Başkan Özdemir mesajında; "Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim, emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´nü kutluyoruz.İyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bugün tüm işçi kardeşlerimize kutlu olsun.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Başkan Özdemir mesajında; "Değerli işçi ve emekçi kardeşlerim, emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü´nü kutluyoruz.
İyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bugün tüm işçi kardeşlerimize kutlu olsun. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde üretime katkı koyan işçilerimiz şunu çok iyi bilmelisiniz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız.
Yaşamakta olduğumuz güzel Niğde’mizde, temizlik hizmetinden, yol yapımına, oyun alanları, parklar, toplu taşıma, alt yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri çok büyüktür. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakâr gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. ‘Ben değil biz´ anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin karşılığını sizler sayesinde alıyoruz.
Öncelikle Niğde Belediyesi camiasında çalışıp evine rızık ve ekmek götüren bütün mesai arkadaşlarıma, tüm emekçi kardeşlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde ve dünyada genelinde yaşanan korona virüs salgınında gece gündüz demeden bütün risklere karşı fedakarca çalışan emekçi kardeşlerimizin ve tüm belediye çalışanlarımızın 1 Mayıs ve Emek, Dayanışma Günü`nü en içten dileklerimle kutluyorum.

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Merkez
Sarısaç Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
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