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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Cuma Çıkışında Vatandaşların sorunlarını dinledi

NİĞDE HABERLERİ  | 23.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlhanlı Mahallesi’nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.Özdemir, mahalle muhtarı ve başkan yardımcıları ile birlikte İlhanlı Mahallesi’nde sokak sokak dolaşarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Cuma Çıkışında Vatandaşların sorunlarını dinledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlhanlı Mahallesi’nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.
Özdemir, mahalle muhtarı ve başkan yardımcıları ile birlikte İlhanlı Mahallesi’nde sokak sokak dolaşarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Her hafta cuma namazını Niğde’nin farklı mahallesinde farklı camilerde kılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Cuma namazını İlhanlı Mahallesi’nde Hz. Hasan Camii’nde kılan Özdemir, namaz çıkışında cami cemaati ve esnaf ile sohbet etti. Başkan Özdemir, vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Sıkıntılarını anlatan vatandaşın ve esnafın isteklerini not ettiren Özdemir, aciliyet gerektiren işlerin yapılması konusunda başkan yardımcılarına gerekli talimatları verdi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Cuma Çıkışında Vatandaşların sorunlarını dinledi

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Niğde Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
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Sabah
06:51
Öğle
12:31
İkindi
15:32
Akşam
18:01
Yatsı
19:16

Niğde Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Alı Önder Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özay Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
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