Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhtarlarla Video Konferansla Görüştü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir video konferans yöntemini kullanarak mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir Mahalle Muhtarlarıyla video konferansla görüşerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mahalle Muhtarlarıyla video konferans aracılığıyla muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Özdemir; ’’ Hizmetlerin koordineli bir şekilde devam etmesi için çalışıyoruz. Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Mahalle muhtarlarımızla 2020 yılını değerlendirdik, 2021 için planlamalarımızı yaptık.

