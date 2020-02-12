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Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Özgecan Aslan’ı Andı

NİĞDE HABERLERİ  | 12.02.2020 12:41 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi, Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın fotoğrafını billboardlara astırdı.Niğde’de belediye ekipleri, ölümünün 5’inci yılında kentteki birçok billboarda, Özgecan Aslan’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, unutmadık, unutturmayacağız." yazılı afişleri astı.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 5 yıl önce sadece bir bedeni değil, gencecik bir evladını kaybettiğini belirtti.

Niğde Belediyesi, Mersin’in Tarsus ilçesinde 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın fotoğrafını billboardlara astırdı.
Niğde’de belediye ekipleri, ölümünün 5’inci yılında kentteki birçok billboarda, Özgecan Aslan’ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, unutmadık, unutturmayacağız." yazılı afişleri astı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 5 yıl önce sadece bir bedeni değil, gencecik bir evladını kaybettiğini belirtti. Üniversite öğrencisi Özgecan’ın hayallerinin çalındığını ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:
"Bu vahşice ölüme tepki gösteren 100 binlerle birlikte hepimiz Özgecan olduk. Özgecan, kızımız, kardeşimiz oldu, kadın dayanışmasının sembolü oldu. Özgecan Aslan ile bir ailenin daha umutlarına, hayallerine son verildi. Özgecan ne bu cinayetlerin ilki oldu ne de sonuncusu. Onlarca genç kızımız, onlarca anne cani katillerin elinde son nefesini verdi. O caniler yüzünden anne babaların ocaklarına ateşler düştü. Pek çok kadının ortak sesi hepimizin gözyaşı oldu Özgecan. Onun gidişiyle sadece gencecik bir beden bir evlat kaybetmedik. İnsanlığa dair, vicdana dair pek çok önemli değeri de kaybettik. Hunharca işlenen bu cinayetlerin ardından geriye sadece büyük bir acı kaldı. Canımız çok yandı, üzülerek söylüyorum ki yanmaya da devam ediyor. Biricik kızımız Özgecan’ı ve şiddete kurban gitmiş tüm kadınlarımızı rahmetle yad ediyorum. Kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum. Unutmayacağız seni Özgecan.”

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Öztürk Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
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