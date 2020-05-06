YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis üyeleri kan bağışladı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis üyeleri kan bağışladı

NİĞDE HABERLERİ  | 06.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Belediye meclis üyeleri, iftardan sonra kan verdi.Özdemir ve meclis üyeleri, Ömer Halisdemir Meydanı’ndaki Türk Kızılay’ı kan toplama aracına iftardan sonra gelerek başlatılan kampanyaya destek verdi.Son zamanlarda korona virüsten dolayı kan stokunun azaldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Biz de belediye meclis üyeleriyle birlikte bir farkındalık yapmak istedik ve belediye ekibi olarak kan bağışında bulunuyoruz.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis üyeleri kan bağışladı

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Belediye meclis üyeleri, iftardan sonra kan verdi.
Özdemir ve meclis üyeleri, Ömer Halisdemir Meydanı’ndaki Türk Kızılay’ı kan toplama aracına iftardan sonra gelerek başlatılan kampanyaya destek verdi.
Son zamanlarda korona virüsten dolayı kan stokunun azaldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Biz de belediye meclis üyeleriyle birlikte bir farkındalık yapmak istedik ve belediye ekibi olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bundan sonra kan bağışı aracı vatandaşlarımıza iftardan sonra gece 02.00’ye kadar hizmet verecek. Biz bugün açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile olur. Verdiğimiz kanlar bereketli olur ve birçok hastamıza şifa olur”

Niğde Belediye Başkanı Özdemir ve Meclis üyeleri kan bağışladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Niğde Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:33
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:43
Yatsı
21:11

Niğde Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Cıhan Eczanesi
Merkez
Uysal Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Oguz Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu’ndan sosyal mesafe uyarısı

Niğde Emniyet Müdürü Cebeloğlu’ndan sosyal mesafe uyarısı

Niğde’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Niğde’de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.