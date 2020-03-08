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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

NİĞDE HABERLERİ  | 08.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Başkan Özdemir mesajında şu ifadeleri kullandı:” Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den 8 Mart Kadınlar Günü Kutlaması

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Başkan Özdemir mesajında şu ifadeleri kullandı:” Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, Medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. ’Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın mutlu olursa aile mutlu olur, kadın mutlu ise toplum mutlu olur, kadın mutluysa geleceğimiz umutludur. Bu duygu ve düşüncelerle bütün kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” dedi.

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Niğde Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
12:57
İkindi
16:13
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Niğde Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Erıs Eczanesi
Merkez
Sudenaz Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Ayten Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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