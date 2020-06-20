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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Babalar Günü Mesajı

NİĞDE HABERLERİ  | 20.06.2020 12:40 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Varlık sebebimiz olan babalarımız, sadece yılda bir gün değil, her an saygıyla ve sevgiyle anılması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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