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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Berat Kandili Mesajı

NİĞDE HABERLERİ  | 07.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.Tüm halkın ve İslam âleminin kandilini tebrik eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Berat Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Tüm halkın ve İslam âleminin kandilini tebrik eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında; "Dinimizde rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak bilinen üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Berat Gecesi gündelik hayatın akışı içinde bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve insanoğluna verilen nimetlere teşekkür etme imkânları kazandıran bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Müslümanların sınırsız merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak; ilahi affa mazhar olma, günahlarından arınma, lütuf ve ihsanlara erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri bu müstesna zaman dilimlerini iyi şekilde değerlendirmeleri, insana yaraşır güzel amel ve davranışların kazanılmasında önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandilini tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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