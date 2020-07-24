YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

NİĞDE HABERLERİ  | 24.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Başkan Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bağlamda basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerimize gerek yerel, gerekse ulusal anlamda doğru ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunun aydınlatılmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Basının demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturduğunu, kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirerek toplumun aydınlanmasına önemli bir katkı sunduğuna dikkati çeken Başkan Özdemir, mesajının devamında şunları kaydetti:
“Hayatımızın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güvenin artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Türk basınının içinde bulunduğu şartlar, her geçen gün gazeteciliği zor bir meslek haline getirmektedir. Her zorluğa rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan basın çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Niğde’nin kıymetli basın mensupları olmak üzere fikir işçisi tüm basın çalışanlarının, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm basın emekçisi kardeşlerime başarılar diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Başkan Demirtaş “Örnek bir proje inşa ediyoruz”

Niğde Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:31
Öğle
12:53
İkindi
16:44
Akşam
20:05
Yatsı
21:38

Niğde Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Özer Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Altundağ Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ömer Halisdemir Meydanında Cuma Namazı kılındı

Ömer Halisdemir Meydanında Cuma Namazı kılındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

77 Yaşındaki Yaşlı Kadın İlk Defa Kimlik Sahibi Oldu

77 Yaşındaki Yaşlı Kadın İlk Defa Kimlik Sahibi Oldu

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Üyeleri Tanıtım Turunda

Türk Chopper Motosiklet Kulübü Üyeleri Tanıtım Turunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.