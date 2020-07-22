Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den KIZILAY’a Kurban Bağışı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, KIZILAY’a kurban bağışında bulundu.

KIZILAY kurban bağışında sürdürülen vekaletle kurban organizasyonunaNiğdeBelediye Başkanı Emrah Özdemir’den destek geldi. Kurban Bayramı öncesinde, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, KIZILAY’a kurban bağışında bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret eden KIZILAY Şubesi Başkanı Kemal Gençoğlu, KIZILAY ile sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise kendisi adına KIZILAY’a vekalet yoluylakurban bağışında bulundu.

Kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağının altını çizen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “KIZILAY şube Başkanlığımız ile vekaletle kurban kesimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Ömer Halisdemir Meydanı’na çadırlarını açtılar. Bizde Niğde Belediye Başkanı olarak açılan çadırlarımızı ziyaret ettik. Durumu iyi olan ve birkaç kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışı için kesecekleri kurbanlarını burada bağışta bulunmalarını rica ediyoruz. İnşallah bu kurbanda kesilen kurbanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Ben kendi adıma bir bağışta bulundum. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız yardımları dergahı izzetinde kabul buyurmasını bizlere nasip etsin inşallah. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinimizin temel esasları arasında yer almaktadır. Tüm vatandaşlarımızı başlatılan organizasyona davet ederek bağışa bekliyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Özdemir’in vekaletini KIZILAY adına kabul eden KIZILAY Şubesi Başkanı Kemal Gençoğlu kurban bağışından dolayı Başkan Özdemir’e teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

