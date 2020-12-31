Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Yeni Yıl Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: ’’Değerli Hemşehrilerim, hem ülkemiz hem de dünya için sıkıntılı süreçleri yaşadığımız, zorluklarla mücadele ettiğimiz 2020 yılında, birçok ortak sevinçte buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Zorlu geçirdiğimiz süreç şehrimize hizmet noktasında bizim için hiçbir zaman bahane olmadı.

Şimdi ise 2020’yi geride bırakıyor ve yepyeni bir yılı karşılıyoruz. Yeni bir yıl; yeni ümitler, yeni hedefler, yeni başlangıçlar demektir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizi yeniden yapılandırmak, modern bir Niğde oluşturmak, gelecek nesillere gururla bırakabileceğimiz bir aydınlar şehri inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz 2020 yılında olduğu gibi yine insan odaklı olacak, adalet, şeffaflık ve dürüstlük düsturumuzdan asla ödün vermeyeceğiz.

Bu düşüncelerle 2021 yılının başta hemşehrilerimize ve ülkemize barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum’’dedi

