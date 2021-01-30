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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’e madalya verildi

30.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’e madalya verildi

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e bronz madalya beratı verdi.Kan bağışında bulunan Başkan Özdemir, vatandaşlara kan vermeleri çağrısı yaptı.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’e bronz madalya beratı verdi.
Kan bağışında bulunan Başkan Özdemir, vatandaşlara kan vermeleri çağrısı yaptı. Özellikle salgın sürecinde daha da önem arz eden kan bağışı için herkesi Ömer Halisdemir Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne davet eden Özdemir, şunları kaydetti: "Verilecek bir ünite kan sayesinde bir hayatın kurtulmasına aracı olunuyor ve bunun değeri ölçülemez. Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemizde de kan stoklarının azaldığı yönünde sık sık açıklamalar yapılıyor. Bizler de bu çağrılara duyarsız kalmayarak kan bağışında bulunduk. Sizler de her 3 ayda bir düzenli kan bağışında bulunabilirsiniz. Paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için Kızılay kan bağışçılarını bekliyor."
Gençoğlu, kan bağışının ardından Özdemir’e bronz madalya beratı verdi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’e madalya verildi

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