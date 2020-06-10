YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kayseri temasları

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kayseri temasları

NİĞDE HABERLERİ  | 10.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’yı makamında ziyaret etti.Başkan Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’ya gerçekleştirdiği ziyarette; daha güzel bir Niğde için yeni ve mevcut projelerimiz hakkında istişarelerde bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kayseri temasları

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’yı makamında ziyaret etti.
Başkan Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’ya gerçekleştirdiği ziyarette; daha güzel bir Niğde için yeni ve mevcut projelerimiz hakkında istişarelerde bulundu. Korona virüs tedbirlerinden sonra normalleşmeyle birlikte Niğde’deki projelerin bir bir hayata geçirileceğini belirterek yatırımların büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Özdemir; kentte yürütülen projelerin hayata geçirilmesinde, karayolu teşkilatının tüm personeline gösterdikleri özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’in Kayseri temasları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Niğde Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:11
Öğle
12:46
İkindi
16:39
Akşam
20:10
Yatsı
21:50

Niğde Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Çaglar Eczanesi
Merkez
Turgay Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Niğde’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Niğdeli Gazeteciler TRT'nin Or-An Kampüsü'nü Gezdi

Niğdeli Gazeteciler TRT'nin Or-An Kampüsü'nü Gezdi

Köylüler MEDAŞ Güvenlikçilerine Saldırdı

Köylüler MEDAŞ Güvenlikçilerine Saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.