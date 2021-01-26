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Niğde Belediyesi çalışmaları ile vatandaşın takdirini topluyor

26.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediyesi çalışmaları ile vatandaşın takdirini topluyor

Göreve geldiği günden bu yana gerek sosyal belediyecilik gerekse fiziki belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i vatandaşın takdirini topladı.Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehrin altyapı, üstyapı, peyzaj düzenlemeleriyle ilgilenirken yeni projeleri şehre kazandırmaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana gerek sosyal belediyecilik gerekse fiziki belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i vatandaşın takdirini topladı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehrin altyapı, üstyapı, peyzaj düzenlemeleriyle ilgilenirken yeni projeleri şehre kazandırmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalar yapan Başkan Özdemir Türkiye’de öncü ve örnek sosyal belediye başkanları arasında gösteriliyor. Büyüyen Şehir Niğde hayaliyle göreve gelen Başkan Özdemir bu kapsamda her geçen gün projelere bir yenisini daha ekliyor.
Yoğun çalışmalarıyla vatandaşın takdirini toplayan Belediye Başkanı Emrah Özdemir esnaf ziyaretlerini de aksatmıyor. Başkan Özdemir sorunları yerinde görüp, ortak bir akılla sorunları çözerek belediyenin çalışma ve projelerini halka anlatarak, sadece seçim öncesi değil her gün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
“Önceliğimiz vatandaşımız”
Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirten Başkan Özdemir; “Halkımız ve esnafımızın yanlarında olduğumuzu bilmesi bizim için çok önemli. Çalışmalarımızda önceliğimiz tabi ki vatandaşımız. Projelerimizi hizmete sunmadan vatandaşımıza nasıl bir artısı olur nasıl bir faydası olur diye düşünüyoruz. Şehrimizin ekonomik temelini esnaflarımız oluşturuyor. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu anlamda her zaman onların yanındayız. Telefonum 24 saat açık. Bir sıkıntınız olduğunda arayın. Belediyemize gelebilirsiniz. Sosyal medyadan yazabilirsiniz. Bana ulaşma konusunda asla tereddüt yaşamayın” dedi.
Şehre kazandırdığı yatırımlar ve vatandaşa yakın ilgisinden dolayı herkesin beğenisini ve takdirini kazanan Belediye Başkanı Emrah Özdemir sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.

Niğde Belediyesi çalışmaları ile vatandaşın takdirini topluyor

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