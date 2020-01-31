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Niğde Belediyesi çocuklar için ücretsiz gösteri düzenliyor

NİĞDE HABERLERİ  | 31.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenleyecek.Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek program, 01 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 ile 15.30’da çift seans şeklinde Niğde Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Niğde Belediyesi çocuklar için ücretsiz gösteri düzenliyor

Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı kültürel ve sosyal faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik "Peygamberimi Öğreniyorum" programı düzenleyecek.
Niğde Belediyesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek program, 01 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 ile 15.30’da çift seans şeklinde Niğde Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Hüseyin Goncagül’ün ilahiler okuyacağı programda, Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca Şaka Seven Peygamber, kukla gösterileri ve Hz. Peygamberimizin çocukluğunu anlatan kısa film gösterimi şeklinde gerçekleştirilecek.

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İkindi
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Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Niğde Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Emre Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
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