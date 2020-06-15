Niğde Belediyesi, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşümün çalışmalarına başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Eski Sanayi Sitesi Kentsel dönüşümüyle ilgili sanayi sitesi esnaflarıyla yaptığı görüşme sonrasında dönüşüm sürecinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Eski sanayi sitesi kentsel dönüşüm projesinde sanayi esnaflarına seçenek sunulduğunu belirten Başkan Özdemir isteyen yeni sanayi sitesinde dükkan, isteyen konut sahibi olacağını belirterek dönüşüm sürecinde hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

Özdemir, ‘‘Eski Sanayi sitesinde 225 adet bağımsız parsel, belediyenin parselleri de var. Kentsel dönüşüm çerçevesi içerisinde hiç kimse mağduriyet yaşamadan, hak kaybı yaşamadan isteyene sanayi dükkanı olarak isteyene aynı bu alanda olmak kaydıyla konut ya da farklı ticari alanlar olarak yardımcı olacağız’’ dedi.

Niğde’ye Yakışır Bir Bölge Olacak

Eski Sanayi sitesindeki Kentsel dönüşümle birlikte kanal boyunca yeni bir yaşam alanı yapılacağını ifade eden Özdemir, ‘‘Eski sanayi sitesi kentsel dönüşümüyle ilgili Niğde’mize taahhütte bulunmuştuk. Tüm proje çalışmalarını bitirdik. Eski sanayiyi Niğde’ye yakışır bir hale getireceğiz. Burada ana caddelerimiz olacak, kanal boyundan gelen caddemiz gidiş geliş şeklinde bulvar olacak. Geri kalan yerlerde peyzaj çalışmaları ve yine fazla yoğunlukta olmamakla kentsel dönüşüm konutu ile ticari alan yapılacak. Ama burada artık sanayi dükkanı olmayacak. Burada başta hak sahipleri, sonra kiracılar olmak üzere, sanayi esnafı olmak üzere inşallah Yeni Sanayi Sitesini daha konforlu, yeni iş yerlerine taşımayı planlıyoruz. Şunun üstüne basarak söyleyeyim hiç kimse hak kaybına uğramayacak. Hatta buradaki esnafımızın kazanmasına ve ekmeğini büyütmesine çalışıyoruz bütün çabamız bunun için’’ diye konuştu.

Yeni Sanayi Sitesinde 368 Dükkan Hazır

Eski Sanayi sitesindeki esnaflar için yapılan yeni sitede iş yerlerinin hazırlandığı ve doğalgazının bile çekilmeye başlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Özdemir, ‘’Buradaki sanayi dükkanları başta mülk sahipleri ve kiracılar olmak üzere yaptığımız Yeni Sanayi sitesinin haricinde yeni dükkan çalışmalarımız da devam ediyor. Ata Sanayi içerisinde de her ay yeni arsa üretip yeni işyerleri üretiyoruz. Orada devam eden başka kooperatiflerle birlikte Sanayi işyeri olarak Niğde’miz de 1 yıl içerisinde 600’ün üzerinde yeni iş yerleri hizmete sunacağız. Yeni Sanayi sitemizde yaklaşık 368 dükkan tamamlanmış durumda. Bir yıl içerisinde de toplamda 600’e yakın sanayi dükkanı yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Dükkanlardaki altyapı çalışmalarımız bitti. Kapadokya doğalgaz ile anlaştık hemen 2 hafta içerisinde doğalgazı çekiliyor. İnşallah Temmuz ayının yarısında ya da daha öncesinde bütün dükkanların kapısında doğalgaz olan asfaltı tamamlanmış bir şekilde hazır olacak. Buradaki esnaflarımıza hak sahipleri ile görüşmeye başlayacağız. Buradaki sanayi inşallah şehrimizin girişinde, şehrimize yakışır bir şekilde olacak. Buradaki esnafımızı da hak ettikleri çok daha düzgün güzel bir ortamlara taşıyacağız’’ şeklinde konuştu.