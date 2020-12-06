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Niğde Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi

NİĞDE HABERLERİ  | 06.12.2020 15:01 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Fen işleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik, Park ve Bahçe müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Özdemir, kısıtlama günlerini fırsata çevirdiklerini söyledi.Toplum olarak pandemiyle mücadele edildiğini belirten Özdemir şunları kaydetti: ’’Bütün enerjimizi pandemiyle mücadeleye verdik.

Niğde Belediye Başkanı Fen işleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik, Park ve Bahçe müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Özdemir, kısıtlama günlerini fırsata çevirdiklerini söyledi.
Toplum olarak pandemiyle mücadele edildiğini belirten Özdemir şunları kaydetti: ’’Bütün enerjimizi pandemiyle mücadeleye verdik. Ama hep birlikte kurallara uyduğumuzda pandemiyi birlikte yeneceğiz. Ancak biz Niğde Belediyesi olarak kısıtlama günlerini fırsata çevirdik. Hazır cadde ve sokaklar boşken, kanalizasyon, asfalt, park ve bahçe, alt ve üst yapı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürerek kısıtlamayı avantaja çevirdik. Sezon bitmeden yani kar ve yağmur başlamadan Niğde’nin bir çok sorununu çözmek istiyoruz ve bu konuda da hızlı çalışmalar yapıyoruz. Bu bakımdan çok yol kat ettik. Umuyorum ki rahat bir kış geçireceğiz. İleriye dönükte uzun vadelide çok daha refah ve konfor içerisinde yaşayacağımız bir şehri hazırlıyoruz” dedi.

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