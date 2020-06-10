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Niğde Belediyesi ‘Önce İnsan, Önce Can Güvenliği’

NİĞDE HABERLERİ  | 10.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi, yaya ölümlerinin yaşandığı kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı orta refüjüne vatandaşların güvenliği için tel çit uygulaması yaptı.Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in talimatıyla Niğde Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı (derbent mezarlığı ile kent ormanı kavşağı arası) üzerinde orta refüjde yapılan tel çit çalışması devam ediyor.

Niğde Belediyesi, yaya ölümlerinin yaşandığı kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı orta refüjüne vatandaşların güvenliği için tel çit uygulaması yaptı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in talimatıyla Niğde Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı (derbent mezarlığı ile kent ormanı kavşağı arası) üzerinde orta refüjde yapılan tel çit çalışması devam ediyor. Göreve geldiği andan itibaren Niğde Bor yolu üzerinde yaşanan ölümlü trafik kazalarının son bulması için elini taşın altına koyan ve önemli hamleler yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, orta refüjdeki açıklık nedeniyle yaşanan kazaların sonlanması için çalışma başlattı. Kısa süre önce başlayan tel çit yapım işi tamamlanıyor.
Başkan Özdemir; “Niğde Bor yolu üzerinde yaşanan trafik kazalarının sonlanması için önce can dedik ve üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik. Bor yolu üzerinde bulunan orta refüje tel çit çekilmesini sağladık. Üzücü olayların yaşanmaması ve vatandaşlarımızdan çokça talep ve şikayet gelen yerler, de düzelterek yaya geçitlerinin yerlerini yeniden belirledik. Yayaların kontrolsüz geçişine engel olmak için tel çitle kapattık ve güzergah boyunca belirli noktalara yaya geçitleri konuldu. Niğde Belediyesi olarak halkımızın can güvenliğini korumak ve kollamak üzere her zaman görev yapmaya sorumluluk almaya devam edeceğiz" dedi.

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