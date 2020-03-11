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Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

NİĞDE HABERLERİ  | 11.03.2020 08:54 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü şehir merkezinde yürüttüğü vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Niğde Belediyesi vektörle (karasinek, sivrisinek) mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Şehir merkezinde halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince mahallelerde bulunan, vektörlere kaynaklık eden baraj, sazlık, gübrelik alan ve durgun su alanlar ile vektör dinlenme noktalarında tarama ve ilaçlama çalışması yapıldı.İnsana ve doğaya saygılı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılan mücadele çalışmalarıyla vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanmaktadır.Yürütülen çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta ve tüm yöntemler (fiziksel mücadele, kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele) entegre biçimde uygulanmaktadır.Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri maksadıyla ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam edecektir.

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü şehir merkezinde yürüttüğü vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Niğde Belediyesi vektörle (karasinek, sivrisinek) mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Şehir merkezinde halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerince mahallelerde bulunan, vektörlere kaynaklık eden baraj, sazlık, gübrelik alan ve durgun su alanlar ile vektör dinlenme noktalarında tarama ve ilaçlama çalışması yapıldı.
İnsana ve doğaya saygılı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlarla yapılan mücadele çalışmalarıyla vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanmaktadır.
Yürütülen çalışmalarda bilimsel yöntemler kullanılmakta ve tüm yöntemler (fiziksel mücadele, kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele) entegre biçimde uygulanmaktadır.
Vatandaşlarımızın yaz mevsimini rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri maksadıyla ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam edecektir.

Niğde Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

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İkra Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Sıhhat Eczanesi
Bor
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Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
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