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Niğde Belediyesi, sokak hayvanları için mama bıraktı

22.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrimizin muhtelif yerlerine mama bırakıldı.Niğde Belediyesi sadece kış mevsiminde değil yılın her zamanında sokak hayvanlarını koruyup sahip çıkıyor.En modern şartlarda hizmet veren hayvan barınağında 7-24 nöbetçi veteriner hekim gözetiminde hasta ve sakat canlarımıza bakılıyor ve tedavileri uzman personeller tarafından gerçekleştiriliyor.Sokak hayvanlarımızı unutmayalımBelediye Başkanı Emrah Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bütün ekibimizle şehrimizin dört yanında hizmet vermeye devam ediyoruz.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrimizin muhtelif yerlerine mama bırakıldı.
Niğde Belediyesi sadece kış mevsiminde değil yılın her zamanında sokak hayvanlarını koruyup sahip çıkıyor.
En modern şartlarda hizmet veren hayvan barınağında 7-24 nöbetçi veteriner hekim gözetiminde hasta ve sakat canlarımıza bakılıyor ve tedavileri uzman personeller tarafından gerçekleştiriliyor.
Sokak hayvanlarımızı unutmayalım
Belediye Başkanı Emrah Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Bütün ekibimizle şehrimizin dört yanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda sokak hayvanlarımızı unutmadık ve onların bu zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeleri için gereken çalışmaları yapıyoruz. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını ve bir kap yemek bir kap su ile destek olmalarını bekliyoruz. Şunu unutmayalım ki biz yerdekilere merhamet edersek göktekilerde bize merhamet ederler. Ayrıca konuyla ilgili olarak 0552 132 51 51 no’lu hattımız vatandaşlarımızın sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü istek ve talebine açıktır” dedi.

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