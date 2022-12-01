Niğde Belediyesi sokakları renklendiriyor

Modern kent tasarımı çalışmaları çerçevesinde Aydınlık Caddesi ve Emin Erişirgil Caddesi’ndeki tüm dükkanları ve binaları tek renge boyama çalışmalarına devam eden Niğde Belediyesi aynı çalışmaları şehrin en işlek noktalarından birisi olan Postane Sokağa taşıdı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ’Postane Sokak Cephe İyileştirme Projesi’ çerçevesinde yapılan modernleştirme çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Postane Sokağın şehrin en önemli noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturmak için halihazırda Aydınlık Caddesi ve Emin Erişirgil Caddesi’nde yapmış olduğumuz güzelleştirilme çalışmalarını şuanda Postane Sokakta yapıyoruz” dedi. Bu çalışmalar çerçevede sokaktaki binaların cephelerini tek renge boyayarak kent meydanındaki kötü görüntüyü gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KENT ESTETİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Özdemir; “Bu proje çerçevesinde Aydınlık Caddesi ve Emin Erişilgil Caddesi ve Postane Sokakta bulanan binaların dış cephesi iyileştirerek buraların siluetini değiştirip, bu caddeleri daha modern bir görünüme kavuşturacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kent estetiğine önem veriyoruz ve şehrimizi her yönüyle yaşanabilir bir şehir yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bizim için en önemli konu kalıcı ve güzel eserler bırakmaktır, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda şehrimizi en güzel şekilde imar etmeye çalışıyoruz. Bizim için şehir medeniyettir ve medeniyetin en önemli ölçeklerinden birisi de temizlik güzellik ve nezafettir. İnanıyorum ki şehrimiz birbirine saygılı insanları ve güzelliğiyle örnek şehirlerden birisi haline gelecektir” dedi.

