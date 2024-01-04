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Niğde Belediyesi yeni hastane binası etrafında yol yapım çalışmalarına başladı

04.01.2024 14:20 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediyesi, yapımı devam eden 400 yataklı hastane ek binasının etrafında yol yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Niğde Belediyesi yeni hastane binası etrafında yol yapım çalışmalarına başladı

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye daha kolay ulaşımın sağlanması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binası tamamlanma aşamasına geldi. Niğde Belediyesi’ne bağlı ekipler de hastane etrafında yol, kavşak ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Yeni yılın ilk günlerinde de belediye hizmetleri ve proje çalışmalarını titizlikle takip eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ilgililerden hastane çevresinde devam eden yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirten Başkan Özdemir; "Sağlık Bakanlığımız, kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda, hastanemize 400 yataklı modern bir ek bina kazandırırken, Niğde Belediyesi olarak biz de hastanemize ve ek binamıza daha hızlı ve daha kolay ulaşımın sağlanması için altyapılarıyla birlikte yol, kavşak ve çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattık. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Mevsim şartları elverdiği sürece hizmetlerimiz durmadan, aksamadan devam edecektir” dedi.

Dönüşen, gelişen ve her geçen gün daha da güzelleşen Niğde’nin her anlamda büyüdüğüne işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Niğde’mizi, sorunlarından arındırılmış ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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