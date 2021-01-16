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Niğde Belediyesi’nden Fotoğraf Yarışması

16.01.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Niğde Belediyesi’nden Fotoğraf Yarışması

Niğde Belediyesi tarafından ’Anadolu Kadını’ konu başlığında fotoğraf yarışması düzenleniyor.’Anadolu Kadını’ adı altında düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasına fotoğraf severlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Niğde Belediyesi tarafından ’Anadolu Kadını’ konu başlığında fotoğraf yarışması düzenleniyor.
’Anadolu Kadını’ adı altında düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışmasına fotoğraf severlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Amatör veya profesyonel herkese açık olacak yarışmada; estetik sergileyen fotoğrafların beklendiğinin altı çizildi. Kadının eğitim, siyaset, iş dünyası, sanat, tarım gibi farklı alanlardaki konumunu, hayat mücadelesini, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf karelerinden anlamak, Anadolu’da yaşayan kadınlara yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak, fotoğraf sanatına ve sanatçısına nefes olmak amacıyla yapılan yarışmaya 26 Şubat Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek. Her fotoğrafçının en fazla 3 eserle katılabileceği yarışmada; birinciye Tam Altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın; mansiyon ödülü gram altın ödül olarak verilecek.
Yapılan açıklamada katılımcıların detaylı bilgi için www.nigde.bel.tr ve 0388 232 35 74 nolu telefonu arayabilecekleri belirtildi.

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