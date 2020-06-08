YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde Belediyesi’nden hastaneye alternatif Yol

Niğde Belediyesi’nden hastaneye alternatif Yol

NİĞDE HABERLERİ  | 08.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yol çalışmasında sona geldi.İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Niğde Belediyesi, alternatif yol çalışmalarına devam ediyor.

Niğde Belediyesi’nden hastaneye alternatif Yol

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulaşımını kolaylaştıracak alternatif yol çalışmasında sona geldi.
İl genelinde vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Niğde Belediyesi, alternatif yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ulaşımını kolaylaştırmak için başlattığı alternatif yol çalışmalarında sona gelindi. Kayardı kavşağı yönünden hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak için başlatılan alternatif yol çalışmalarında asfalt serim işlemleri tamamlandı. Niğde Belediyesi ekiplerinin yoğun mesai harcadığı asfalt serim çalışmaları tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde trafiğe açılması bekleniyor. Gazeteci İsmet Sayın Caddesi’nde çok yoğun bir trafik olduğunu ve gün geçtikçe daha da hareketleneceğini belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “İnşallah ilerleyen zamanlarda hastanemizde büyüyecek, ek olarak yapılması planlanan 400 yataklı hastanenin ihalesi de tamamlandı. Hızlı bir şekilde bu yola alternatif bir yol yapmak istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalıştılar şu anda 10 metre genişliğinde Gazeteci İsmet Sayın Caddesi’ne paralel kayardı kavşağından hastaneye bir yol çalışması yaptık. Ekiplerimiz sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı.3-5 gün içerisinde son çalışmaları da gerçekleştirerek faaliyete geçecektir. Gazeteci İsmet Sayın Caddesi’nde de çalışmalarımız başlıyor bugün proje ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah caddede gerek altyapısı ve üst yapısını tamamen yenileyeceğiz su birikintileri ve kasisleri görmeyeceğiz artık yepyeni bir alternatif yollarımız olacak. Böylelikle de hastaneye giden yolumuzu rahatlatmış olacağız inşallah bu çalışmanın sonuna geldik. Bütün halkımıza hayırlı olsun diliyorum kazasız belasız yolumuzu kullanmak nasip olsun diyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle Tadım menüsüne 500 dolar verdi, böyle
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Niğde Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:48

Niğde Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Bor Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ev değil sanki cephanelik

Ev değil sanki cephanelik

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Köylüler MEDAŞ Güvenlikçilerine Saldırdı

Köylüler MEDAŞ Güvenlikçilerine Saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.