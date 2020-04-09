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Niğde Belediyesi’nden suya yüzde 25 İndirim

NİĞDE HABERLERİ  | 09.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tedbir amacıyla Niğde’de evlerde ve konutlarda kullanılan su ve atık su ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Korona virüs tedbirleri ve konulan kurallara uyma konusunda hepinize çok teşekkür ediyorum.

Niğde Belediyesi’nden suya yüzde 25 İndirim

Niğde Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı tedbir amacıyla Niğde’de evlerde ve konutlarda kullanılan su ve atık su ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacağını açıkladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Korona virüs tedbirleri ve konulan kurallara uyma konusunda hepinize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde bütün vatandaşlarımız, bütün yurttaşlarımız alınan kararlara ve konulan kurallara uymada azami gayret gösteriyorlar. Bu süreyi birçoğumuz evlerimizde karantina kurallarına uyarak geçiriyoruz. Kuşkusuz evlerimizde geçirdiğimiz bu sürede hijyen kurallarına uymak çok çok önemli. Şunu biliyoruz, insan sağlığı her şeyden daha önemli asla ve asla vazgeçilemez bir önem arz ediyor. Bu nedenle Niğde Belediyesi olarak 31.03.2020 tarihine kadar yapılan yüzde 25’lik su indirimi devam edecektir. Elbette bu sürecin uzamaması ve virüsün bir an önce kontrol altına alınması en büyük dileğimiz, çabamız ve arzumuz. Böyle bir dönemde dezenfekte olayı hayati önem taşıyor. Virüsün yayılmaması için hayata geçirilen önlemlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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