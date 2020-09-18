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Niğde Elma Üreticileri Birliğine Ticaret Bakanlığından UR-GE projesi desteği

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 18.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Niğde Elma Üreticileri Birliğinin, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) danışmanlığında hazırladığı “Niğde Elması Dünya Pazarında” isimli proje ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yaptığı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı) Proje desteği başvurusu hibe almaya hak kazandı.Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Niğde Elma Üreticileri Birliğine Ticaret Bakanlığından UR-GE projesi desteği

Niğde Elma Üreticileri Birliğinin, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) danışmanlığında hazırladığı “Niğde Elması Dünya Pazarında” isimli proje ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yaptığı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı) Proje desteği başvurusu hibe almaya hak kazandı.
Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Kaplan açıklamasında şunları kaydetti; “Elma üretimi iller bazında dikkate alındığında Isparta ili 617 bin ton ile Türkiye üretiminin %20,36’sını, Karaman 497 bin ton ile %16,41’ini ve Niğde 327 bin ton ile %10,81’ini karşılamaktadır. Bu büyük üretim kapasitesi sayesinde Niğde ili elması ile bilinen şehirlerden biri olmuştur. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin bitkisel üretimde görülen olumsuz etkileri üreticileri de farklı çözüm yolları bulmaya yöneltmiştir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, uluslararası rekabette avantajlı hâle gelmek için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına proje başvuruları yapılması yönüne gidilmiştir. 2019 yılında kurulan Niğde İli Elma Üreticileri Birliği üretilen elma ve sert çekirdekli meyvelerin, katma değerini artırarak uluslararası pazarlara ulaşmasını planlamaktadır. ‘Niğde Elması Dünya Pazarında’ isimli proje ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz UR-GE(Uluslar Arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Programı) Proje desteği başvurumuz hibe almaya hak kazanmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansının danışmanlığında hazırlamış olduğumuz proje ile 3 yıl, firmalarımızın ihtiyaç analizleri yapılarak raporlanacak, belirlenen konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri alınacak ve hedef pazar ülkelerine ziyaretler düzenlenecektir. %75 oranında hibe ile toplamda 2 milyon Amerikan Dolarına kadar destek kullanılabilecektir.”

Niğde Elma Üreticileri Birliğine Ticaret Bakanlığından UR-GE projesi desteği

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