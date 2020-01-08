Niğde İl Genel Meclis yılın ilk toplantısını yaptı

Niğde İl Genel Meclis Başkanlığı 2020 yılının ilk toplantısı yapıldı.

Toplantıya Niğde Valimi Yılmaz Şimşek katılarak Meclis üyelerine 2019 yılında yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının devamında meclis üyelerine seslenen Vali Yılmaz Şimşek; “2020 yılının ilk Meclis toplantısında sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim. İlimiz ve hizmet götürdüğümüz tüm köy ve beldelerimiz için planlanan yatırımların belirlenmesinde, takibinde ve uygulanmasında büyük bir başarı gösteren ve milletimizin iradesini yansıtan il genel meclisimiz ile birlik beraberlik içerisinde 2019 yılını geride bıraktık.İdaremiz ile meclisimiz arasındaki bu uyum beraberinde hizmetlerde başarı getirmiş ve il özel idaremiz yaptığı çalışmalarla her zaman ülke genelinde ilk üç arasında yer almıştır. Vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını gözeterek ilimizin genelini kapsayan çalışmalar ve alınan kararlar doğrultusunda yol ve ulaşım hizmetlerinde, 2019 yılında yapılan yol projelerine 18 milyon 660 bin lirası KÖYDES olmak üzere toplan 33 milyon lira harcanmıştır. KÖYDES projesinde Bakanlığa bildirilen projeleri zamanında bitirerek İl Özel İdaremiz Türkiye sıralamasında birinci olma başarısı göstermiştir. Yine tarımsal alanda yeraltı sulama, yerüstü sulama ve sulama göletleri olarak toplam 19 adet proje gerçekleşmiştir. Bu projelerle ilimizde 876 Ha alan sulamaya açılmıştır. 2019 yılında tarımsal hizmetler alanında 6 milyon 900 bin lirası KOP kaynaklı olmak üzere toplamda 11 milyon 200 bin lira harcanmıştır. İçme suyu alanında 2019 yılında 7 milyon 500 bin lira harcanarak 17 adet proje tamamlanmıştır. Kanalizasyon ve doğal arıtma hizmetlerinde ise geçtiğimiz yıl 6 milyon 500 bin lira harcanarak 4 adet kanalizasyon projesi ve 1 adet doğal arıtma tesisi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Üstyapı ve yatırım inşaat alanlarında ise 63 adet halı saha, 42 adet basketbol ve voleybol sahası yapılmıştır. Yine 42 köyümüze ise içme suyu motopompalarına güneş enerji panelleri yapılmıştır.2019 yılında 150.000 metrekare kilitli parke taşı döşenmesi, 2 adet sosyal tesis, Bor ilçemize öğretmenevi yapımı, üçüncü etap kaya oyma depo yapım işi, Çiftehan köyü peyzaj ve çevre düzenleme projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin gerçekleşmesinde toplam 26 milyon lira harcanmıştır. Öte yandan Çiftehan köyünde kat karşılığı pansiyon yapım işi tamamlanmış olup idaremize kalan 9 adet pansiyonun satışından yaklaşık 2 milyon liralık gelir beklenmektedir.

Ayrıca kültür ve sosyal hizmetler alanında yapılan harcamalar sonucunda 2019 yılı içerinde 100 milyonluk bütçemizin ve tahsisli gelen KÖYDES ve KOP ödeneklerinin yüzde 70’i yatırım giderlerine,yüzde 10’u personel giderlerine, yüzde 20’si ise cari giderlere harcanmıştır. Görüldüğü üzere İl özel idaremiz 2019 yılında kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyini artırmak için elindeki imkanların fazlasını oluşturarak önemli hizmetler hayata geçirmek için yoğun gayret sarf etmiştir. İl Genel Meclisimizin 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da siz kıymetli Meclis Üyelerimizin birlik ve beraberlik içerinde aldığı kararların uygulanmasında büyük başarı sağlayan İl Özel İdaremiz halkımıza hizmet götürmeye devam edecektir. Bu hizmetlerin yapılmasında ve idaremize ödenek sağlanması noktasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Hükümetimize, Milletvekillerimize, birlik ve beraberlik içerisinde aldığınız kararlardan dolayı Meclis Başkanımıza ve siz değerli Meclis Üyelerimiz ile idaremiz çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.



