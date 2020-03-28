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Niğde İl İdare Kurulu koronavirüs tedbirleri aldı

NİĞDE HABERLERİ  | 28.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazlı değerlendirme yapıldığı bildirildi.Şehirlerarası seyahatlerde otobüs seferlerinin bu gün saat 17.00 itibariyle valilik iznine bağlandığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "İş ve işlemleri yürütmek üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 2.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Kurulu Toplantısında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazlı değerlendirme yapıldığı bildirildi.
Şehirlerarası seyahatlerde otobüs seferlerinin bu gün saat 17.00 itibariyle valilik iznine bağlandığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "İş ve işlemleri yürütmek üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Akpınar, başkanlığında, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Kaya ve Niğde Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yöneticisi Murat Aydoğan iştirakiyle ’Seyahat İzin Kurulu’ oluşturuldu. Otogarda çalışma ofisi oluşturulup, iller arası seyahat izin belgeleri bu kurul tarafından düzenlenecektir. 24 saat esasına göre çalışacak kurul, doktor kararıyla sevki uygulan görülen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastası olan ve son 15 gün içine geldiği ilde kalacak yeri bulunmayanlar kuruldan izin alarak seyehat edebilecek. İlimizi çevre illere bağlayan karayolları üzerindeki mevcut trafik kontrolü uygulama noktalarının yerleri gözden geçirilerek gerekirse yeni uygulama noktaları belirlenecektir. Ayrıca noktalarda yeterli sağlık personeli bulundurulacak, kolluk kuvvetleri ile koordineli bir şekilde ilimize giriş yapan kişileri sağlık durumları kontrol edilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır."
Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve kurul üyeleri katıldı.

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