Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalandı.



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