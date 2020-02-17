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Niğde polisi oto hırsızlarını yakaladı

NİĞDE HABERLERİ  | 17.02.2020 08:47 | Son Güncelleme

Denizli’den araç almak için Niğde’ye gelen Erkan G.’nin 30 bin lirası araç alacağı kişinin arkadaşları tarafından çalındı.Edinilen bilgiye göre Erkan G.

Niğde polisi oto hırsızlarını yakaladı

Denizli’den araç almak için Niğde’ye gelen Erkan G.’nin 30 bin lirası araç alacağı kişinin arkadaşları tarafından çalındı.
Edinilen bilgiye göre Erkan G. araç satın almak için Denizli’den Niğde’ye geldi. Daha önce Niğde’de irtibat kurduğu R.E ile Şehirlerarası Otobüs Terminalinde buluştu. Erkan G. yanında getirdiği 30 bin lirayı satın alacağı aracın içine bırakarak R.E. ile sigorta işlemleri yapmaya gitti. Erkan G. sigorta işlemlerinin bitmesinin ardından otomobile döndüğünde parayı yerinde bulamadı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aracı satacak olan R.E’nin arkadaşları olan Ç.O ve V.E’nin parayı arabadan çaldıkları tespit edildi.
Şüpheli şahıslar çalmış oldukları para ile kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

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