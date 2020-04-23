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Niğde Valisi Şimşek, çocukların bayramını kutladı

NİĞDE HABERLERİ  | 23.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 çocuğu evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Vali Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlkokul öğrencileri Şehit Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci’nin kızı Zeynep İnci Özbahçeci’yi, 23 Nisan’da dünyaya gelen Zeynep Nida Yiğit’i ve annesiyle yaşayan Muhammed Oktay’ı evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan çocuk bayramlarını kutladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 çocuğu evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlkokul öğrencileri Şehit Pilot Üsteğmen Zeynel Özgür Özbahçeci’nin kızı Zeynep İnci Özbahçeci’yi, 23 Nisan’da dünyaya gelen Zeynep Nida Yiğit’i ve annesiyle yaşayan Muhammed Oktay’ı evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan çocuk bayramlarını kutladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şimşek: “çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum” dedi.
Ziyaretlerde çocuklar ezberledikleri şiirleri okudu.

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Niğde Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:48
Öğle
12:45
İkindi
16:29
Akşam
19:31
Yatsı
20:54

Niğde Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Baykal Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Mircalı Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
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