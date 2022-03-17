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Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

17.03.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de gümrük kaçağı 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.

Araçlardaki aramada, 2 milyon 900 bin kaçak makaron bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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