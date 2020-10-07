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Niğde’de 2020 Yılı Sulama Sezonu Tamamlandı

NİĞDE HABERLERİ  | 07.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptığı yatırımlarla ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya, çiftçinin yüzünü güldürmeye ve gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor.Niğde ili sulama planı kapsamında 15 Nisan’da açılan sulama sezonu 15 Eylül tarihinde tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yaptığı yatırımlarla ülke tarımına hizmet etmeye, suyu toprakla buluşturmaya, çiftçinin yüzünü güldürmeye ve gıda arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyor.
Niğde ili sulama planı kapsamında 15 Nisan’da açılan sulama sezonu 15 Eylül tarihinde tamamlandı. İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 40 milyon m3 su verildi. Ülke ekonomisine 2020 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 60 milyon TL katkı sağlandı.
Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor.
Sulamada modern tekniklere geçilmesi için kararlılıkla çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, Niğde ilinde kapalı sistem sulamaları için büyük adımlar atmaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde, 76 bin 773 metre uzunluğunda sulama hattına sahip olan Çamardı Ören Barajı Sulaması inşaatı tamamlanarak 15 bin 710 dekar tarım arazisi daha modern sulama şebekesine kavuşturuldu. Bulunla birlikte 8 adet sulama projesinde de çalışmalar devam ediyor.
Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldüğünü söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.” dedi.
Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, “Niğde ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

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