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Niğde'de 211 sikke ele geçirildi

12.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 211 sikke ele geçirildi

Niğde'de 211 sikke ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kargo firmasına ait araçla Nevşehir'de satılmak üzere tarihi sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekiplere, şüpheli, 98 sikke ve obje ile 4 yüzüğü kendisi verdi.

Öte yandan, ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını da Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü yakınlarında durdurdu.

Aramalarda, 113 sikke ve obje ile 11 yüzük ve 3 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde tarihi eser kaçakçılık sikke

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