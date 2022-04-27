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Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi

27.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 2,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta, 2,5 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Gözaltı Niğde

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