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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

30.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyüşte, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Komandoların da katıldığı yürüyüşte, Niğde Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren programda, Niğde Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Törene, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiçek, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Niğde Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
06:02
Öğle
12:47
İkindi
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