Niğde'de 3,5 milyon makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kamyonda 3,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında 3,5 milyon boş gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz