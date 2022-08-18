Niğde'de 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir tırda 4 milyon 800 bin dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 4 milyon 800 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

